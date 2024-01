Prospect Capital Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Aktienkurs von Prospect Capital zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor eine Rendite von -2,08 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 20,43 Prozent, wobei Prospect Capital mit 22,5 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs von Prospect Capital von 5,99 USD eine Entfernung von -3,07 Prozent vom GD200 (6,18 USD) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,71 USD, was einem Kursabstand von +4,9 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich Dividende schüttet Prospect Capital eine Dividendenrendite von 12,14 % aus, was 6,5 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Das Sentiment und der Buzz um Prospect Capital zeigen über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält die Aktie eine Einschätzung als "Schlecht" in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich für Prospect Capital eine eher negative Gesamtbewertung aufgrund der genannten Kriterien.