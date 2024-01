Prospect Capital Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell weist der RSI für Prospect Capital einen Wert von 13,16 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Prospect Capital im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 11,88 % auf, was 6,28 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" auf Basis der Dividendenrendite.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eher schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem erfährt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch darauf hin, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen vorherrschen und positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf Basis dieser Informationen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Prospect Capital aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet und wird daher mit "Gut" bewertet.