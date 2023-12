Prospect Capital Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was auch zu einer Bewertung der Aktie von Prospect Capital mit "Gut" geführt hat. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was sich in der positiven Stimmung widerspiegelt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital mit einem Wert von 7,35 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 52,43. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Auf Basis dieser Information wird auch hier eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat Prospect Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 17,04 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -19,12 Prozent im Branchenvergleich und einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Prospect Capital weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Stimmung bei den Anlegern und eine unterbewertete Aktie aufgrund des günstigen KGV. Allerdings weist die Performance im Branchenvergleich und im Sektorvergleich auf eine Unterperformance hin, was zu einer neutralen Bewertung des Relative Strength Index führt.