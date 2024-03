Prospect Capital Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) für die Prospect Capital zeigt einen Wert von 45, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 liegt bei 48, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Prospect Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage um 8,05 Prozent abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Prospect Capital als neutral bewertet werden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital einen Wert von 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 63,25 als unterbewertet gilt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält Prospect Capital daher eine "Gut"-Bewertung.