Prospect Capital Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten zwei Wochen wurde Prospect Capital hauptsächlich positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies ergab sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Prospect Capital-Aktie beträgt aktuell 9, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,24 und deutet darauf hin, dass Prospect Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen ebenfalls Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält Prospect Capital in diesem Punkt daher die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Prospect Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,83 Prozent, was eine Underperformance von -26,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite 22,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Prospect Capital ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.