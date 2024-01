Prospect Capital Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Prospect Capital zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Prospect Capital daher ein "Gut"-Wert in Bezug auf die Kommunikation im Netz.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt der aktuelle Wert bei 6,15 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,93 USD liegt in ähnlicher Nähe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Prospect Capital-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt bei Prospect Capital einen Wert von 78,38, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 42,24 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Prospect Capital eine gemischte Bewertung basierend auf den verschiedenen Faktoren der Analyse.