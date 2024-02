Prospect Capital Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital beträgt 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,01 für Kapitalmärkte unter dem Durchschnitt (ca. 89 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 11, was eine positive Differenz von +6,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Prospect Capital eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie in sozialen Netzwerken nur eine geringe Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, wobei positive Themen neun Tage dominierten und nur an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Prospect Capital aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine positive Dividendenpolitik verfolgt. Das Sentiment in sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.