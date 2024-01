Prospect Capital Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Der Aktienkurs von Prospect Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 20,13 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Prospect Capital im Branchenvergleich um -22,21 Prozent unterperformt hat. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 11,11 Prozent, und Prospect Capital lag 13,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Prospect Capital besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital bei 7,35, was unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent) liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 56,39 auf. Daraus ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Prospect Capital beträgt aktuell 69,7 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,22, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Prospect Capital damit für den RSI ein "Neutral"-Rating.