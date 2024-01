Prospect Capital Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Im Falle von Prospect Capital liegt das KGV bei 7,35, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 56, was einem aktuellen Abstand von 87 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Prospect Capital eine Rendite von 12,14 % aus, was 6,51 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Der RSI von Prospect Capital liegt bei 54,76, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,67 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Prospect Capital diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Prospect Capital eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie aufgrund der verschiedenen Faktoren: das niedrige KGV, die hohe Dividendenrendite und das positive Anleger-Sentiment.