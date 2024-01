Prospect Capital Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Prospect Capital wird in verschiedenen Analysen bewertet und erhält gemischte Einschätzungen.

Nach der fundamentalen Analyse gilt die Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,12 insgesamt 88 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Prospect Capital mit -7,81 Prozent mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch die mittlere Rendite in der "Kapitalmärkte"-Branche von 11,52 Prozent übertrifft die Rendite von Prospect Capital um 19,33 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Prospect Capital auf 6,12 USD geschätzt, während die aktuelle Aktie einen Kurs von 6,24 USD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,96 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,93 USD, was einer Distanz von +5,23 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt jedoch eine eingetrübte Stimmung und eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Dies lässt auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer schließen, weshalb Prospect Capital in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Prospect Capital gemischte Bewertungen, wobei sie in der fundamentalen und technischen Analyse als "Gut" eingestuft wird, während das Sentiment und die Buzz-Analyse zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.