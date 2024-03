Prospect Capital Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Aktie von Prospect Capital wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 6,78 insgesamt 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" ist, der bei 62,03 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Prospect Capital mit 11,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,7 Prozent in der "Kapitalmärkte"-Branche, was einer Differenz von +6,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 5,5 USD um -8,49 Prozent unter dem Durchschnitt des letzten 200 Handelstages liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,9 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ist zu beachten, dass der 7-Tage-RSI von Prospect Capital bei 74,42 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Prospect Capital in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating, während die fundamentale Analyse sowie die Dividendenpolitik als "Gut" bewertet werden.