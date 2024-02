Prospect Capital Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Prospect Capital als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Prospect Capital ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,29, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,51, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Prospect Capital mit 11,88 Prozent 6,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Kapitalmärkte", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie von Prospect Capital als lukratives Investment angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung rund um Aktien wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Bei der Untersuchung von Prospect Capital ergab sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine positive Änderung in der Stimmung identifiziert, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Prospect Capital von 5,74 USD mit -4,81 Prozent Entfernung vom GD200 (6,03 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,95 USD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird daher der Kurs der Prospect Capital-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.