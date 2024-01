Prospect Capital Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Prospect Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,81 Prozent verzeichnet, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Finanzaktien liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 11,74 Prozent aufweist, schneidet Prospect Capital mit einer Rendite von 19,54 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prospect Capital bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,93 als unterbewertet gilt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Prospect Capital diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Prospect Capital bei 6,13 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,19 USD und hat somit einen Abstand von +0,98 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +4,74 Prozent im neutralen Bereich. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

