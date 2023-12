Prospect Capital Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

In den letzten zwei Wochen wurde Prospect Capital von Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen über den Aktienwert. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prospect Capital-Aktie bei 6,23 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 6,09 USD auf ähnlichem Niveau liegt. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein positiveres Bild. Der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Prospect Capital in diesem Punkt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat Prospect Capital in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -16,83 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 10,09 Prozent gestiegen sind. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit einem Wert von 5,4 Prozent über der Performance von Prospect Capital. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.