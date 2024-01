Prospa Ltd Aktie: Das liegt auf Eis

Die Prospa-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,35 AUD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,38 AUD, was einem Unterschied von +8,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Prospa-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,33 AUD zeigt einen positiven Trend mit einem Unterschied von +15,15 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Prospa-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Prospa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,29, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt eine neutrale Bewertung für die Prospa-Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Prospa eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Prospa-Aktie also von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Prospa-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Faktor führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für die Prospa-Aktie.