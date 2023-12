Prospa Ltd Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Prospa ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ergab keine bedeutende Tendenz im letzten Monat, was zu einer weiteren Einschätzung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Abweichung von der Norm, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Prospa derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,35 AUD, während der Aktienkurs bei 0,37 AUD um +5,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 0,33 AUD eine Abweichung von +12,12 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Prospa zeigt ebenfalls ein positives Bild, mit einem RSI von 30 und einem RSI25 von 38, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.