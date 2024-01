Prosafe Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Prosafe-Aktie zeigt eine überkaufte Situation an, mit einem Wert von 97,16, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dieser Wert basiert auf den Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 54, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral" Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 100,32 NOK liegt, während der aktuelle Kurs bei 58,3 NOK liegt, was zu einer Abweichung von -41,89 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 62,08 NOK über dem aktuellen Kurs von 58,3 NOK, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung ist hingegen positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger waren grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt und die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Prosafe daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt jedoch, dass sich die Stimmung für Prosafe in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.