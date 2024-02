Prosafe Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Prosafe in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, ohne Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Prosafe daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Prosafe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 82,19 NOK liegt. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 50,5 NOK (Unterschied -38,56 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (60,47 NOK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Prosafe daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, insbesondere in den letzten ein, zwei Tagen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Prosafe-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis (61,68) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Prosafe.