Prosafe Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Prosafe-Aktie beträgt aktuell 89, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Anleger haben verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Prosafe diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Prosafe bei 80,46 NOK liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 45,35 NOK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 58,69 NOK, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in Bezug auf Prosafe zeigt sich eine normale Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Prosafe daher als "Neutral"-Wert eingestuft.