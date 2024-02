Prosafe Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Anleger-Sentiment für Prosafe war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An einem Tag war das Stimmungsbarometer sogar komplett grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Prosafe liegt der RSI7 bei 37,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 61,68, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Prosafe-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Prosafe durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Prosafe derzeit als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung hin, die zu dieser negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Prosafe daher auf der Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse eine "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung.