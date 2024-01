Pros Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "AltEnergy Acquisition Corp":

Der Aktienkurs von Pros hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 85,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 10,7 Prozent, was darauf hinweist, dass Pros im Branchenvergleich eine Outperformance von +74,36 Prozent erzielt hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Pros mit einer Rendite von 9,14 Prozent im letzten Jahr um 75,92 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Aufgrund dieser starken Performance wurde Pros in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der Dividendenrendite hinkt Pros jedoch hinterher, da sie momentan bei 0 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 2,25 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass Pros in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche bei -2 liegt.

Die Analysteneinschätzung für Pros ist insgesamt positiv, da in den letzten zwölf Monaten 3 "Gut"-Einstufungen und keine "Schlecht"-Einstufungen von Research-Analysten vergeben wurden. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Pros gab, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 34,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -11,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Pros derzeit bei 32,49 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 38,79 USD liegt und somit einen Abstand von +19,39 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt Pros mit einem Niveau von 36,43 USD um +6,48 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Pros.