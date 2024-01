Pros Aktie: Finger Weg!

Die Analysteneinschätzung für die Pros-Aktie ergibt sich aus den Empfehlungen der Analysten der letzten 12 Monate. Insgesamt gibt es 3 Kaufempfehlungen, 0 neutrale Empfehlungen und 0 schlechte Empfehlungen, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 4,96 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 32,87 USD liegt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Pros-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies zeigt sich in den Kommentaren und Diskussionen in den sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Anlegerstimmung im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt. Somit erhält die Pros-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pros-Aktie zeigt, dass die Aktie auf einem Niveau von 100 als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" führt.