Pros Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Stimmung an den Aktienmärkten ist oft genauso wichtig wie harte Faktoren wie Bilanzdaten, und unsere Analysten haben sich mit Pros befasst. Nach der Messung von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien stellten sie fest, dass die Stimmung überwiegend negativ war und in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Einschätzung erhält die Aktie von Pros das Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Pros mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von Software (2,23 %) und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergab, dass Pros derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt der RSI einen neutralen Wert von 59.

Die gleitende Durchschnittskurs-Analyse zeigt, dass der GD200 bei 32,64 USD liegt und der aktuelle Kurs von 32,87 USD um +0,7 Prozent darüber liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der GD50 liegt bei 36,48 USD, was einer Abweichung von -9,9 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für Pros.