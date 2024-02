Prophecy International Holdings Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Prophecy. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 80 Punkte, was bedeutet, dass Prophecy momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Prophecy auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -0,86 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,58 AUD mit dem aktuellen Kurs von 0,575 AUD vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Prophecy-Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Prophecy. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher für Prophecy ein "Neutral"-Rating in den Bereichen technische Analyse, Anleger-Sentiment und Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.