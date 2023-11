Prophecy International Holdings Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Prophecy-RSI liegt bei 76,67, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 54,86, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch für Aktien Einschätzungen beeinflussen kann. Bei Prophecy wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Prophecy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,58 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,525 AUD liegt 9,48 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,57 AUD liegt mit einem Unterschied von 7,89 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Prophecy-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.