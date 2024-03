Property Franchise Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Property Franchise-Aktie beträgt 36,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 43,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,35 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,37 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um Property Franchise in den letzten Wochen zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Property Franchise-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 449 GBP, was ein Aufwärtspotential von 26,48 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Property Franchise somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.