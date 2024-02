Property Franchise Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Property Franchise zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 309,89 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 363 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +17,14 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 341,41 GBP, was einer Differenz von +6,32 Prozent entspricht, und auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde bei Property Franchise eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem neutralen Gesamtbild führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal ein "Gut"-Rating und 0 Mal ein "Neutral"-Rating für Property Franchise vergeben. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung des Unternehmens als "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 23,69 Prozent und ein mittleres Kursziel von 449 GBP, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Property Franchise-Aktie zeigt einen Wert von 19, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 14,71 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Property Franchise basierend auf dem RSI.