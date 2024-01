Property Franchise Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Property Franchise wurden der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,37 und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Property Franchise-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Property Franchise-Aktie ein Durchschnitt von 298,59 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 347,5 GBP, was einem Unterschied von +16,38 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 340,04 GBP, was einer Ähnlichkeit im letzten Schlusskurs von +2,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der einfachen Charttechnik erhält Property Franchise insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Property Franchise-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 449 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Property Franchise-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.