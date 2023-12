Property Franchise Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Property Franchise ist derzeit laut technischer Analyse ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 298,12 GBP, was einer Abweichung von +16,56 Prozent vom Aktienkurs (347,5 GBP) entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 339,39 GBP, was einer Abweichung von +2,39 Prozent entspricht - somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen. Insgesamt erhält die Property Franchise somit das Rating "Gut".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Analystenbewertung zeigt, dass das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating hat. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 449 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 29,21 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Property Franchise weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Property Franchise-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Property Franchise diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält die Property Franchise auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.