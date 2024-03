Property Data Bank Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten beiden Wochen wurde die Property Data Bank von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung in Bezug auf das Unternehmen wird daher als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -29,37 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1640,83 JPY) mit dem aktuellen Kurs (1159 JPY) vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (1325,14 JPY) liegt mit einem Wert von -12,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs (1159 JPY). Insgesamt erhält das Unternehmen daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 83,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Property Data Bank-Aktie überkauft ist und daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dagegen ist der RSI25 neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.