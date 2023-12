Property Data Bank Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Bei Property Data Bank gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild sowie im Diskussionsniveau in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der Property Data Bank liegt bei 52,38, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Das Anleger-Sentiment für Property Data Bank wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Property Data Bank derzeit -3,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.