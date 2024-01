Property Data Bank Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Property Data Bank-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1782,3 JPY und einem Schlusskurs von 1461 JPY am letzten Handelstag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1535,32 JPY führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Property Data Bank war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da in den Diskussionen weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen wurde.

In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Property Data Bank-Aktie festgestellt werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Property Data Bank-Aktie sowohl für den RSI7 (34,43) als auch für den RSI25 (58,23) eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Analyse, Anleger-Stimmung und Relative Strength-Index für die Property Data Bank-Aktie.