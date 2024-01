PropertyGuru Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittliche Analystenrating für die Propertyguru-Aktie ist "Gut", basierend auf einer einzigen positiven Bewertung und keiner neutralen oder negativen Bewertung. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 94,03 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Propertyguru liegt bei 51,76, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 51,1, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Dies führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -19,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von -4,83 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Propertyguru. In den letzten Tagen gab es keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Propertyguru eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Propertyguru als "Gut".