PropertyGuru Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Propertyguru-Aktie wird der RSI aktuell mit einem Wert von 45 bewertet, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 45, was weiterhin als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung im Stimmungsbild bei Propertyguru festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die negative Auffälligkeiten registrierten. Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte. Insgesamt wird Propertyguru in diesem Punkt daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Propertyguru-Aktie wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Für die Propertyguru-Aktie wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung abgegeben, wovon alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 6,5 USD, was auf ein Aufwärtspotenzial von 87,32 Prozent hindeutet. Somit erhält Propertyguru insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Analysteneinschätzung. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor.

