PropertyGuru Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Propertyguru-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,94 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 3,35 USD weicht um -14,97 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 3,37 USD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -0,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Propertyguru. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer steht im grünen Bereich, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Propertyguru ist jedoch insgesamt rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war größtenteils von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv eingeschätzt.

Analysten haben Propertyguru in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 6,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 94,03 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Gut" für die Aktie von Propertyguru.