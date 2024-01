PropertyGuru Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge verzeichnen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Propertyguru heran.

Der RSI7 liegt derzeit bei 52,69 Punkten, was darauf hinweist, dass Propertyguru weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Propertyguru weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Propertyguru-Wertpapier also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Propertyguru-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,15 USD. Der letzte Schlusskurs (3,34 USD) weicht somit um -19,52 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,54 USD unter dem letzten Schlusskurs (-5,65 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Propertyguru-Aktie also in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren in Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt sich ein insgesamt "Schlecht"-Wert für Propertyguru. Die Diskussionsintensität im Netz war schwach, was zu einer negativen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Entwicklung, was die Gesamtbewertung weiter verschlechtert.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Propertyguru von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Propertyguru sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht eher neutral bis schlecht bewertet wird.