PropertyExpert betritt neues Terrain: erste Kooperation mit einem Versicherungsmakler in der Immobilienwirtschaft

Langenfeld (ots) -Das Tech-Unternehmen PropertyExpert (PX) baut sein Geschäft im Immobiliensektor weiter aus und hat erstmals eine Kooperation mit einem Versicherungsmakler in der Immobilienwirtschaft, der INCON GmbH & Co. Ass. KG, geschlossen. Ein perfektes Match, wie sich zeigt.Ein ideales ZusammenspielPropertyExpert blickt auf langjährige Expertise in der KI-gestützten Prüfung und Abwicklung von Gebäudeschäden im Bereich der Versicherungen zurück. Seit 2021 weitet PX seine Aktivitäten auch auf den Bereich der Immobilienwirtschaft aus und nutzt die bewährte Kombination aus Mensch und Maschine, um passgenaue Lösungen für die Immobilienwirtschaft zu entwickeln und umzusetzen.INCON ist als Versicherungsmakler spezialisiert auf Immobilienverwaltungen und bietet seinen Kunden ein ganzheitliches Gebäudeschadenmanagement - inkl. der Kommunikation mit Betroffenen und der Beauftragung von Handwerkern. Folglich arbeitet der Versicherungsmakler sowohl mit Versicherungen als auch mit Immobilienverwaltern täglich eng zusammen - wie auch PropertyExpert. Die Kooperation zwischen INCON und PX stellt somit eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung dar, um die sich überschneidenden Prozesse ideal zu verzahnen.Prozesse neu denkenGemeinsam haben PropertyExpert und INCON den Austausch und die Bewertung der Schadeninformationen im Regulierungsprozess erheblich beschleunigt, sodass INCON im Falle der Freigabe bereits innerhalb von 1-2 Tagen den Reparaturauftrag erteilen kann.Ferdinand von Klocke, Head of Business Unit Real Estate bei PX: "Wir freuen uns sehr, dass wir auch für die Versicherungsmakler eine Lösung gefunden haben, um ein ideales Dreigespann aus Versicherung, Makler und KI-basierter Belegprüfung zu bilden und als wertvoller Partner wahrgenommen zu werden. So gewährleisten wir einen besseren und schnelleren Prozess in der Zusammenarbeit und schaffen eine Win-win-Situation für alle Beteiligten."Martin Schellhorn, Geschäftsführer von INCON: "Wir vernetzen nicht nur die Immobilien- und Versicherungswirtschaft, sondern verbinden durch die Kooperation mit PropertyExpert auch noch menschliches Know-how mit innovativer Technologie. Gemeinsam haben wir Schadenmanagement neu gedacht. Dabei ist das Zusammenspiel mit der Künstlichen Intelligenz von PropertyExpert im Schadenprozess unschlagbar, denn eine derart schnelle Bearbeitung ist mit reiner Manpower gar nicht realisierbar. So wird nicht nur unsere eigene Schadenabteilung enorm entlastet, sondern auch unsere Kunden und Partner - die Immobilienverwaltungen und Versicherungen - profitieren von schnelleren Reparaturprozessen."Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit einem Gebäudeversicherer gestartet und soll modular ausgebaut werden.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI-basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End- und Predictive-Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.