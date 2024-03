Propellus Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine klare Richtung, weder positiv noch negativ. Es gab jedoch verstärkte Diskussionen über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Sv Propellus. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sv Propellus-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,84 USD liegt, was nahe am letzten Schlusskurs von 1,85 USD (+0,54 Prozent) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachtet, beträgt dieser 1,3 USD und liegt damit über dem letzten Schlusskurs (+42,31 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sv Propellus-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 5,8, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 22,22 liegt, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild blieb neutral, während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen zunahm, wofür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Sv Propellus daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.