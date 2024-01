Propell Holdings Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Sentiment- und Buzz-Indikator für Propell zeigt über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung. Dies deutet auf ein starkes langfristiges Stimmungsbild hin und führt zu einer positiven Bewertung des Unternehmens.

Anleger diskutieren in den sozialen Medien überwiegend positiv über Propell. Das Stimmungsbarometer zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend grüne Werte, was auf ein positives Anleger-Sentiment hindeutet. Die aktuelle Stimmung ist ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Propell liegt bei 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 75 für 25 Tage. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Unternehmens.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Bewertung für Propell. Der GD200 liegt bei 0,03 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,011 AUD liegt, was einer Abweichung von -63,33 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt bei 0,02 AUD, was einer Abweichung von -45 Prozent entspricht. Somit wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" bewertet.