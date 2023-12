Propanc Biopharma Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Propanc Biopharma betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 36,05 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,27, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Propanc Biopharma eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen vorherrschten und an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -50 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 0,01 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Propanc Biopharma beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.