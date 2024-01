PropNex Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Propnex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,94 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,935 SGD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -0,53 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,86 SGD, was einen Abstand von +8,72 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Anlegerstimmung bezüglich Propnex wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen deutet auf überwiegend neutrale Themen hin, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Propnex als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 22,22 und der RSI25 bei 27,27, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Das Gesamtranking ergibt daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Propnex daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.