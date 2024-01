Proof Acquisition I Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Volato diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Volato-Aktie mit einem Kurs von 3,51 USD mittlerweile um -57,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -64,94 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Das Sentiment und der Buzz um Volato können auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dadurch ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Volato in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Volato-RSI liegt bei 80,14, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 80,29, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Schlecht".