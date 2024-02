Proof Acquisition I Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "PROOF Acquisition Corp I":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung des aktuellen Bildes einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Volato, weshalb die Aktie neutral bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Volato daher ein schlechtes Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation von Volato als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 1,98 liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was auf eine neutral bewertete Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine gute Einstufung vergeben.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien spielen auch bei der Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Bei Volato waren die Kommentare überwiegend positiv und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung eine gute Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Volato-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,23 USD weicht somit um -64,7 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Volato-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.