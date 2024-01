Proof Acquisition I Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "PROOF Acquisition Corp I":

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine entscheidende Rolle. In Bezug auf die Aktie von Volato zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung für Volato eine positive Änderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Volato bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der Volato-RSI liegt bei 61,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,08, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Volato bei 9,98 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,73 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -62,63 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,15 USD, was zu einem Abstand von -54,23 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Damit ergibt sich die Gesamtnote "Schlecht".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In Bezug auf Volato haben unsere Analysten die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass Volato hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.