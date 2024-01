Proof Acquisition I Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "PROOF Acquisition Corp I":

Die technische Analyse der Volato-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,28 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,775 USD steht. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -63,28 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 9,43 USD, was einer Distanz von -59,97 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Volato in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Auch dies führt zu einer "Gut"-Bewertung und insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an 11 Tagen und negativen Themen an zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Volato. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der 7-Tage-RSI der Volato-Aktie bei 73,36 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 weder im überkauften noch im überverkauften Bereich und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Volato-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.