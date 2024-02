Proof Acquisition I Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "PROOF Acquisition Corp I":

Die technische Analyse der Volato-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 9,04 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 3,5 USD liegt und somit einen Abstand von -61,28 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,53 USD, was einer Differenz von -0,85 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Bewertung also "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Volato-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 12,36 und erhält eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 bei 50,12 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass die Stimmung für Volato in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Volato eingestellt waren, wobei es insgesamt 12 positive und zwei negative Tage gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Gut" für Volato.