Promotora Y Operadora De Infraestructura S. A. B. De C. V Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Promotora Y Operadora De Infraestructura Sab De Cv eine Rendite von 0,43 Prozent, was 0,41 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (0,01 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 0,05 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 0,38 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Promotora Y Operadora De Infraestructura Sab De Cv eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat eine mittlere Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 25,88, was zur Einstufung "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 38,72 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Aktie um +7,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 172,18 MXN liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 166,25 MXN zeigt eine Abweichung von +11,06 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit das Rating "Gut" für die Aktie von Promotora Y Operadora De Infraestructura Sab De Cv.

