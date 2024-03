Promotora Y Operadora De Infraestructura S. A. B. De C. V Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Promotora Y Operadora De Infraestructura Sab De Cv zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 170,47 MXN verläuft. Der Aktienkurs ging bei 176,99 MXN aus dem Handel, was einem Abstand von +3,82 Prozent entspricht. Im Vergleich zu dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Kurs bei 176,81 MXN, was einer Differenz von +0,1 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten weist Promotora Y Operadora De Infraestructura Sab De Cv eine Unterperformance von -1,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche auf, die im Durchschnitt um 2,45 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,92 Prozent erzielte, liegt die Aktie 4,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Promotora Y Operadora De Infraestructura Sab De Cv in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.