Promore Pharma AB Aktie: Was noch aussteht!

Die Promore Pharma hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der aktuelle Kurs von 0,1085 SEK um +20,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Einschätzung hin. Im Gegensatz dazu liegt der Kurs jedoch um -56,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, was langfristig als negativ bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Promore Pharma gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Promore Pharma ist insgesamt positiv, da in den Diskussionen ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden und sich der Meinungsmarkt hauptsächlich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Promore Pharma liegt bei 57,42, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Situation an.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Promore Pharma basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.