Prominente Klimaverursacher!

Vor ein paar Jahren sagte Elon Musk dem Rolling Stone: „Der Klimawandel ist die größte Bedrohung, der die Menschheit in diesem Jahrhundert gegenübersteht," und warb für sein Elektrofahrzeugunternehmen Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) als einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Nach einem Blick auf seine Privatjet-Fluggewohnheiten via @ElonJet ist es jedoch kein Wunder, dass die Leute mit einem kollektiven McKayla Maroney "not impressed" Blick… Hier weiterlesen